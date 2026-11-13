به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا معاون خود «جی دی ونس» را از مذاکرات ایران کنار گذاشت.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ونس، شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه را در انتخابات میان‌دوره‌ای، به جنگ با ایران نسبت داد.

پولتیکو هم مدعی شد تنش‌ها در کاخ سفید بین موافقان و مخالفان بر سر جنگ علیه ایران، پس از شکست جمهوری‌خواهان بالاگرفته است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی اعلام کرد: از ونس خواسته که به جای مذاکرات با ایران به رفع فساد و جرم و جنایت در شهر‌ها و ایالت‌های تحت مدیریت دموکرات‌ها بپردازد.