به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یاسین افرا رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: حادثه برخورد خودروی سواری تیبا و ساینا بعدازظهر پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در محور شادگان به سه‌راهی دارخوین و مقابل روستای رگبه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در این حادثه ۶ نفر از سرنشینان دو خودرو که همگی مرد بودند، مصدوم شدند که وضعیت جسمانی دو نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: متأسفانه در این سانحه یک مرد ۳۷ ساله جان خود را از دست داد.

افرا ادامه داد: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیرو‌های اورژانس به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.