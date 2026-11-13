به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم شهیدپرور شهرستان های اهواز و کارون، پیش از ساعت مقرر و با حضور در خیابان‌ها، خود را برای استقبال و بدرقه پیکر مطهر شهدای گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس آماده کرده‌اند.

حاضران در این مراسم با برپایی دسته‌های عزاداری و در دست داشتن پرچم‌های سرخ با شعارهای «یا رسول‌الله» و «یا مهدی ادرکنی» در کنار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، در انتظار ورود پیکر شهدا هستند تا با حضور در این آیین، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.

این مراسم با حال‌وهوای معنوی و عزاداری ایام فاطمیه، جلوه‌ای از حضور و همراهی مردم در پاسداشت مقام و جایگاه شهدا را به نمایش گذاشته است.