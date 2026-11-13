به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان گفت: این شهدای والامقام در عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر ۲، کربلای ۴ و ۵ و عملیات عاشورا در مناطق عملیاتی شرق دجله، فکه، شلمچه، مهران و زبیدات تفحص شده‌اند.

سرهنگ پاسدار حمیدرضا زارعی افزود: پیکر‌های مطهر این شهدای سرافراز در شهر‌های بندرعباس، میناب، رودان، بندرخمیر، قشم، جاسک، سیریک، حاجی آباد، بشاگرد و کیش به خاک سپرده می‌شود.

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