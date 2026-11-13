به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گفته خانم مداح، برگزارکننده این آیین، این سنت حسنه ۲۷ سال است که به‌طور مستمر در این منزل برگزار می‌شود و فرایند آماده‌سازی و پخت سمنو از اول مهر آغاز و تا سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ادامه می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که کل فرایند پخت حدود دو ماه به طول می‌انجامد.

وی با اشاره به اینکه مراسم عزاداری و پخت سمنو به‌صورت هم‌زمان و در مدت چهار روز متوالی برگزار می‌شود، افزود: در این آیین، مردم و اهالی شهر وزوان نقش فعال و مستقیم دارند و بخش عمده کار از جمله تهیه مواد اولیه، هم‌زدن دیگ‌ها، بسته‌بندی و توزیع سمنو با کمک و مشارکت مردمی انجام می‌شود.

این مشارکت گسترده، آیین پخت سمنو را از یک مراسم خانگی به حرکتی جمعی و مردمی تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌ها و بانوان شهرستان میمه و وزوان هر سال با حضور پرشور خود در این مراسم، هم در ثواب نذری سهیم می‌شوند و هم به تداوم این سنت دیرین کمک می‌کنند.

این آیین، نمونه‌ای از پیوند آیین‌های عزاداری فاطمیه با سنت‌های بومی و مشارکت مردمی در شهر وزوان است که هر سال با استقبال اهالی شهرستان میمه و وزوان برگزار می‌شود.