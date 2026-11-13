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آیین سنتی پخت سمنو در ایام فاطمیه، امسال نیز در منزل یکی از بانوان خادم اهلبیت (ع) در شهر وزوان برگزار و بیش از یک تن سمنوی نذری میان عزاداران توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گفته خانم مداح، برگزارکننده این آیین، این سنت حسنه ۲۷ سال است که بهطور مستمر در این منزل برگزار میشود و فرایند آمادهسازی و پخت سمنو از اول مهر آغاز و تا سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ادامه مییابد؛ بهگونهای که کل فرایند پخت حدود دو ماه به طول میانجامد.
وی با اشاره به اینکه مراسم عزاداری و پخت سمنو بهصورت همزمان و در مدت چهار روز متوالی برگزار میشود، افزود: در این آیین، مردم و اهالی شهر وزوان نقش فعال و مستقیم دارند و بخش عمده کار از جمله تهیه مواد اولیه، همزدن دیگها، بستهبندی و توزیع سمنو با کمک و مشارکت مردمی انجام میشود.
این مشارکت گسترده، آیین پخت سمنو را از یک مراسم خانگی به حرکتی جمعی و مردمی تبدیل کرده است؛ بهگونهای که خانوادهها و بانوان شهرستان میمه و وزوان هر سال با حضور پرشور خود در این مراسم، هم در ثواب نذری سهیم میشوند و هم به تداوم این سنت دیرین کمک میکنند.
این آیین، نمونهای از پیوند آیینهای عزاداری فاطمیه با سنتهای بومی و مشارکت مردمی در شهر وزوان است که هر سال با استقبال اهالی شهرستان میمه و وزوان برگزار میشود.