به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی انتشار تصاویر رفتارهای خلاف عرف و قانون در «نمایشگاه فیتکس تهران» در فضای مجازی که مدتی پیش در بوستان گفت‌وگو برگزار شد، دادستانی تهران به موضوع ورود و علیه برگزارکنندگان این نمایشگاه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد. در همین زمینه، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی ارسال شد.



بر اساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندوباری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، برای افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.



پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست ۶ نفر از متهمان پرونده شامل مدیر اجرایی و مدیرعامل شرکت برگزارکننده نمایشگاه و ۴ خانم شرکت‌کننده، به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا، جریحه‌دار کردن عفت عمومی و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی صادر شد.



در حال حاضر هر ۶ متهم این پرونده با صدور قرار، در بازداشت به سر می‌برند.