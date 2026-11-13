بزرگداشت چهره‌هایی همچون استاد سیدمحمدعلی گلاب‌زاده، تأکیدی بر ارزش دانش، پژوهش وتلاشی برای پیوند نسل جدید با ریشه‌های تاریخی و هویتی کرمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در آیین نکوداشت استاد سیدمحمدعلی گلاب‌زاده، پژوهشگر، نویسنده و چهره برجسته فرهنگی استان، گفت: تجلیل از اهل علم و فرهنگ، صرفاً یادآوری خدمات گذشته یک فرد نیست، بلکه اعلام پایبندی به ارزش‌هایی است که باید در جامعه زنده بمانند.

وی تصریح کرد: ساختن جامعه‌ای پویا و برخوردار از اعتمادبه‌نفس نیز بدون هویت فرهنگی و حافظه تاریخی امکان‌پذیر نیست؛ جامعه‌ای که گذشته خود را نشناسد، در شناخت موقعیت امروز و ترسیم افق آینده نیز با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان، میراث معماری، هنرهای سنتی، ادبیات، آیین‌ها، گویش‌ها و تاریخ اجتماعی کرمان را مجموعه‌ای از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی دانست که باید علاوه بر حفظ، به‌درستی شناخته و معرفی شوند.

مهدوی خاطرنشان کرد: پاسداشت این سرمایه‌ها، سرمایه‌گذاری برای آینده استان است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همبستگی اجتماعی و پرورش نسل‌هایی آگاه به ریشه‌های خود باشد.