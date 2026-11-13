حجت‌الاسلام سیدصدرالدین شریعتی، رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی، و امام جماعت مسجد قبا به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت الاسلام سیدصدرالدین شریعتی متولد ۱۳۲۷ از اعضای هیات مؤسس اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی (از ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۲)، امام جماعت مسجد قبا از سال ۱۳۸۵ تاکنون، پنجشنبه (۲۱ آبان ماه) به دلیل سکته قلبی درگذشت.

حجت‌الاسلام سیدصدرالدین شریعتی، رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی، در کنار سال‌ها فعالیت در عرصه آموزش در دانشگاه و مسئولیت‌های اجرایی، بخشی از فعالیت‌های خود را به حضور در مسجد قبا تهران اختصاص داده بود، مسجدی با پیشینه‌ای انقلابی که در دوره امامت او، برنامه‌های قرآنی، اعتقادی، آموزشی و فرهنگی با مشارکت جوانان محله دنبال می‌شد.

در میان افرادی که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت امامت جماعت مسجد قبا را بر عهده داشته‌اند، نام حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدصدرالدین شریعتی دیده می‌شود، شخصیتی که تجربه فعالیت حوزوی، دانشگاهی و مدیریتی را در کارنامه خود دارد.

از فعالیت‌های حوزوی تا مدیریت دانشگاه

سیدصدرالدین شریعتی پس از طی تحصیلات حوزوی و دانشگاهی، فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه آموزش عالی ادامه داد و در سال ۱۳۶۷ به عضویت هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درآمد.

او پیش از رسیدن به ریاست این دانشگاه، مسئولیت‌هایی همچون ریاست دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و معاونت دانشجویی دانشگاه را برعهده داشت. همچنین در سوابق اجرایی وی، فعالیت در معاونت آموزش عقیدتی سیاسی ارتش و معاونت پارلمانی وزارت کشور ثبت شده است.

شریعتی در اسفند سال ۱۳۸۴ به ریاست دانشگاه علامه طباطبایی منصوب شد و تا شهریور ۱۳۹۲ این مسئولیت را ادامه داد. در دوره مدیریت او، توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی و گسترش ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه از جمله موضوعات مورد توجه بود.

مسجد قبا؛ مسئولیت در یکی از مساجد باسابقه تهران

مسجد قبا در خیابان دکتر شریعتی تهران، به واسطه فعالیت‌های شهید آیت‌الله محمد مفتح، از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فرهنگی و انقلابی کشور برخوردار است. این مسجد در دهه ۱۳۵۰ به یکی از کانون‌های ارتباط میان روحانیت، دانشگاهیان و جوانان تبدیل شد و فعالیت‌های آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت.

مرحوم حجت الاسلام شریعتی از سال ۱۳۸۵ مسئولیت امامت جماعت مسجد قبا را برعهده گرفت و در کنار فعالیت‌های دانشگاهی، در عرصه برنامه‌های دینی و فرهنگی این مسجد نیز حضور پیدا کرد.

یکی از موارد مشخص در کارنامه مسجدی او، توجه به آموزش قرآن و معارف اسلامی است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ در پایگاه امور فرهنگی مسجد قبا، کلاس‌های قرآنی و عقیدتی این مجموعه زیر نظر حجت‌الاسلام دکتر سیدصدرالدین شریعتی برگزار می‌شد.

این برنامه‌ها با هدف آموزش مبانی دینی و تقویت آشنایی علاقه‌مندان با معارف اسلامی در محیط مسجد دنبال می‌شد.

آموزش و مهارت‌آموزی در کنار برنامه‌های قرآنی

در دوره حضور شریعتی در مسجد قبا، امور فرهنگی مسجد نیز با مشارکت جوانان محله فعالیت می‌کرد. این مجموعه به شکل هیئت‌امنایی اداره می‌شد و برگزاری کلاس‌های قرآنی، عقیدتی، احکام و دوره‌های آموزشی را در برنامه داشت.

آموزش رایانه، زبان و معرق‌کاری از جمله کلاس‌هایی بود که در کنار برنامه‌های دینی برگزار می‌شد. همچنین دوره‌های ورزشی و مهارتی و اردو‌های علمی و تفریحی برای نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شده بود.

در برنامه تابستانی سال ۱۳۹۱، کلاس‌های قرآن، آموزش‌های پرورشی و عقیدتی، شنا، فوتبال، رایانه، معرق‌کاری و پینگ‌پنگ در فهرست فعالیت‌های امور فرهنگی مسجد قرار داشت.

برگزاری اردو‌هایی همچون بازدید از حسینیه جماران، پارک ارم و سفر مشهد مقدس نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه بود.

حضور در برنامه‌های عبادی و مناسبت‌های مذهبی

حضور در مراسم مذهبی نیز از بخش‌های فعالیت شریعتی در مسجد قبا بود. بر اساس اطلاعیه منتشرشده در مردادماه ۱۳۹۱، اجرای مراسم احیای شب‌های قدر توسط حجت‌الاسلام دکتر سیدصدرالدین شریعتی اعلام شده بود.

در ماه مبارک رمضان نیز برنامه‌هایی همچون قرائت روزانه قرآن کریم، سخنرانی و افطاری برای نمازگزاران مسجد تدارک دیده می‌شد. برگزاری مراسم محرم، نیمه شعبان و عید غدیر نیز در شمار برنامه‌های امور فرهنگی مسجد قرار داشت.

مسجد؛ بستری برای پیوند آموزش و تربیت

مرور سوابق سیدصدرالدین شریعتی نشان می‌دهد که فعالیت‌های او در عرصه دانشگاهی و حضور در جایگاه امام جماعت مسجد قبا، دو بخش مهم از کارنامه حرفه‌ای و دینی او را تشکیل می‌دهد.

در کنار مسئولیت‌های علمی و مدیریتی، نظارت بر کلاس‌های قرآنی و عقیدتی و حضور در مراسم عبادی مسجد قبا از جمله فعالیت‌های مستندی است که از دوره امامت او در منابع این مسجد ثبت شده است.

همچنین برنامه‌های آموزشی، مهارت‌آموزی، ورزشی و اردو‌های فرهنگی با مشارکت جوانان محله در مجموعه امور فرهنگی مسجد دنبال می‌شد؛ فعالیت‌هایی که ظرفیت مسجد را برای حضور مؤثرتر نسل جوان و پیوند میان آموزش دینی و فعالیت‌های اجتماعی نشان می‌دهد و نقش امام جماعت این مسجد را بار دیگر نشان می‌دهد.

تجربه مدیریت مسجد قبا بار دیگر اهمیت نقش امام جماعت ابن مسجد را در کنار هیئت امنا، فعالان فرهنگی و جوانان محله یادآوری می‌کند نقشی که می‌تواند زمینه تبدیل مسجد به محیطی پویا برای آموزش، تربیت و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و دینی را فراهم کند.