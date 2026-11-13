به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فریدونشهر گفت: این نمایشگاه در غرفه های خانه و محل شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مسجد کوفه، القاب و ویژگی‌های شخصیتی ایشان، عفاف و حجاب، شهدای جنگ‌های تحمیلی و رهبر شهید انقلاب بر پا شده است.

حجت الاسلام محمد کرامتی افزود: نمایشگاه روایت حق تا ۳۰ آبان هر روز از ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و ۵تا ۷ بعدازظهر پذیرای بازدید علاقه مندان است.