به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر کمیته امداد مراغه گفت: باغداران این شهرستان سال گذشته یک میلیارد تومان سیب بابت زکات پرداخت کرده بودند که این میزان امسال به ۲ میلیارد تومان می‌رسد.

ابراهیمی افزود: محصولات باغی، گندم، جو و گوسفند از جمله اقلام غیر نقدی پرداخت شده برای زکات در این شهرستان است.

مراغه بیش از ۲۶ هزار هکتار باغ دارد و از آن حدود ۱۸ هزار هکتار به سیب اختصاص یافته است و از این باغ‌ها سالانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تُن محصول برداشت می‌شود.