به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد بنی‌سعید مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: عرضه بنزین سوپر با هدف تأمین سوخت موردنیاز خودرو‌ها آغاز شده و در حال حاضر این فرآورده با نرخ هر لیتر ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

او افزود: عرضه این فرآورده خارج از نظام سهمیه‌بندی انجام می‌شود و رانندگان برای میزان سوخت‌گیری با محدودیتی مواجه نیستند.

مدیر منطقه آبادان با اشاره به آغاز عرضه بنزین سوپر گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ستادی، برنامه‌ریزی برای تولید و تأمین این فرآورده از پالایشگاه آبادان در دستور کار قرار گرفته است تا در آینده نزدیک، بنزین سوپر تولیدی این پالایشگاه نیز در شهر آبادان و جایگاه‌های منتخب استان خوزستان عرضه شود.