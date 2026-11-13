معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۸ تهران با اشاره به آسیب‌دیدگی ۳۱ پلاک در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، از انجام اقدامات مقدماتی، صدور دستور نقشه و مجوز‌های دستی آواربرداری و ساخت‌وساز برای این املاک خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، علیرضا پارسافر، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۸گفت: در صورت بازگشت شرایط به وضعیت عادی، پیش‌بینی می‌کنیم طی ۸ ماه تا یک سال آینده، پروژه‌های بازسازی به مراحل نازک‌کاری و تحویل به مالکان برسند.

پارسافر با بیان اینکه در مجموع، ۳۱ پلاک در منطقه در گرید‌های C و D قرار داشتند و در این دو مقطع با ۱۴ مورد اصابت مواجه بودیم، افزود: شهرداری منطقه از همان روز‌های ابتدایی وقوع اصابت‌ها اقدامات مقدماتی و اولیه را آغاز کرد و از همان ابتدا تشکیل پرونده‌های دستی برای پلاک‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت و شهردار منطقه شخصاً بر روند رسیدگی به این پلاک‌ها نظارت داشت و در طول این مدت با حضور در محل، وضعیت املاک آسیب‌دیده را پیگیری کرد.

پارسافر ادامه داد: برای پلاک‌های آسیب‌دیده مجوز آواربرداری صادر کردیم، دستور نقشه دادیم و برای ۶ مورد نیز پروانه دستی صادر شده است. البته این پروانه‌ها هنوز به‌صورت سیستمی صادر نشده‌اند؛ چراکه صدور پروانه سیستمی مستلزم طی شدن مراحل و تأییدیه‌های مختلف از جمله تأیید آتش‌نشانی، سازمان نظام مهندسی و فضای سبز است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۸ تأکید کرد: با وجود اینکه فرآیند صدور پروانه سیستمی زمان‌بر است، تمام اقداماتی که برای ۳۱ پلاک آسیب‌دیده باید از سوی شهرداری انجام می‌شد، پیگیری و انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی پلاک‌ها هنوز عملیات اجرایی و فیزیکی آغاز نشده است، گفت: برای نمونه، در بعضی از املاک که آثار اصابت در آنها مشخص است، هنوز اقدامی برای بازسازی صورت نگرفته؛ اما این مسئله به معنای انجام ندادن وظایف شهرداری نیست و عمدتاً به توافق نرسیدن مالکان و سازندگان بازمی‌گردد.

پارسافر توضیح داد: در برخی موارد، سازندگان از نظر اقتصادی تمایل کافی برای ورود به پروژه ندارند؛ چراکه باید هزینه ساخت یک ساختمان چندطبقه با تعداد واحد‌های متعدد را تقبل کنند و در نهایت نیز منافع اقتصادی این مشارکت برای آنها توجیه‌پذیر باشد. برای مثال، ممکن است یک پلاک پنج‌طبقه دارای ۸، ۱۰ یا حتی ۱۵ واحد باشد و سازنده باید شرایط اقتصادی و سهم مالکان را نیز در نظر بگیرد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی در تعدادی از پلاک‌های آسیب‌دیده بیان کرد: در بسیاری از پلاک‌هایی که در گرید C و D قرار داشتند، عملیات آواربرداری، گودبرداری و ساخت‌وساز آغاز شده است؛ این در حالی است که هنوز پروانه سیستمی برای آنها صادر نکرده‌ایم، اما مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، امکان پیشبرد مراحل اجرایی فراهم شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۸ با تشریح روند قانونی و اداری این اقدامات گفت: طبق دستورالعمل، ابتدا باید دستور نقشه دستی صادر می‌شد که این اقدام انجام شده است. در مرحله بعد نیز پروانه دستی صادر کردیم. در خود دستورالعمل پیش‌بینی شده است که ساختمان‌های آسیب‌دیده می‌توانند مراحل ساخت را تا اجرای سقف طبقات و حتی مرحله سفت‌کاری پیش ببرند و صدور پروانه نیز متناسب با طی شدن این مراحل دنبال شود.

پارسافر همچنین به اقدامات شهرداری برای ایجاد هماهنگی میان مالکان و سازندگان اشاره کرد و گفت: از روز‌های ابتدایی وقوع اصابت‌ها، شهردار منطقه به‌عنوان متولی پیگیری این موضوع، در محل پلاک‌های آسیب‌دیده حضور پیدا کرد و با مالکان گفت‌و‌گو داشت. همچنین در چندین نوبت و در قالب ملاقات‌های عمومی، مسائل و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، فهرستی از سازندگان خوشنام تهیه و در اختیار مالکان قرار دادیم تا زمینه ارتباط و همکاری میان این دو گروه فراهم شود. علاوه بر این، چندین جلسه نیز در دفتر معاونت شهرسازی با حضور مالکان و سازندگان برگزار شده است تا بتوانیم آنها را به نقطه مشترکی برسانیم که مشارکت در بازسازی برای هر دو طرف توجیه اقتصادی داشته باشد و عملیات ساخت‌وساز آغاز شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۸ درباره زمان‌بندی تکمیل پروژه‌های بازسازی نیز اظهار کرد: زمان اجرای این پروژه‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ به‌ویژه شرایط سازندگان، وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی جامعه در روند پیشرفت کار تأثیرگذار است.

پارسافر در پایان ابراز امیدواری کرد: اگر شرایط به وضعیت عادی بازگردد، پیش‌بینی من این است که طی ۷ تا ۸ ماه آینده تا یک سال، پروژه‌ها مراحل ساخت را پشت سر بگذارند، به مرحله نازک‌کاری برسند و زمینه تحویل واحد‌ها به مالکان فراهم شود.