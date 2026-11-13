مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران در کرج آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۳ شهید گمنام از کانون شهید سبحانی کرج آغاز شده و تشییع‌کنندگان با حرکت در مسیر تعیین‌شده، پیکرهای مطهر این شهیدان را به سمت مصلی نماز جمعه کرج بدرقه می‌کنند.

مردم شهیدپرور استان البرز از ساعات اولیه صبح با حضور در این مراسم، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت به نمایش گذاشتند.

در این آیین، پیکرهای مطهر شهیدانی تشییع می‌شود که سال‌ها پیش برای دفاع از امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی راهی میدان نبرد شدند و پس از گذشت سال‌ها، همچنان هویتشان برای خانواده‌ها و بسیاری از مردم ناشناخته مانده است.

حضور پرشور مردم، خانواده‌های شهدا، جوانان و نوجوانان در این مراسم، جلوه‌ای از پیوند نسل‌های مختلف با فرهنگ ایثار و شهادت است؛ نسلی که اگرچه روزهای دفاع مقدس را تجربه نکرده، اما نام و راه شهیدان را در حافظه تاریخی خود زنده نگه داشته است.

۱۳ شهید گمنام امروز در حالی بر دستان مردم کرج تشییع می‌شوند که هر یک از آنان روایتی ناگفته از روزهای حماسه، ایثار و دفاع از میهن را با خود دارند؛ مردانی که نامشان شاید برای ما ناشناخته باشد، اما فداکاری و حماسه‌شان بخشی ماندگار از تاریخ این سرزمین است.

این مراسم در ادامه برنامه‌های بزرگداشت مقام شهدا و هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود و مردم البرز با بدرقه فرزندان گمنام ایران، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان می‌کنند.

قرار است تشییع‌کنندگان پس از حرکت از کانون شهید سبحانی، پیکرهای مطهر این شهیدان را تا مصلی نماز جمعه کرج همراهی کنند.