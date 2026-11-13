به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، ارتش پاکستان از کشته شدن ۷۴ فرد مسلح در جریان چندین عملیات اطلاعاتی نیرو‌های امنیتی در ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا خبر داد. به گفته ارتش، این عملیات‌ها با هدف شناسایی و انهدام مخفیگاه‌های گروه‌های مسلح انجام شده است.

روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی این کشور در چند عملیات اطلاعاتی جداگانه در مناطق مختلف ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا، ۷۴ فرد مسلح را کشته‌اند.

بر اساس این بیانیه، در نخستین عملیات که از سوم نوامبر در منطقه کورم از توابع شهرستان کویته در ایالت بلوچستان آغاز شده بود، نیرو‌های امنیتی پس از درگیری با افراد مسلح، ۳۱ نفر را کشتند.

ارتش پاکستان مدعی شده است این افراد وابسته به گروهی هستند که از آن با عنوان «فتنه الخوارج» و «فتنه الهندوستان» یاد کرده و آن را مورد حمایت هند می‌داند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است نیرو‌های امنیتی پاکستان طی ۴۸ ساعت گذشته، عملیات‌های اطلاعاتی متعددی را در مناطق میرعلی و اورکزیی در ایالت خیبرپختونخوا انجام دادند که در جریان آن ۴۳ فرد مسلح کشته شدند.

ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد در جریان این عملیات‌ها مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره، از جمله مواد منفجره دست ساز و تجهیزات انفجاری ابتکاری کشف و ضبط شده است.

بر اساس این بیانیه، عملیات پاکسازی مناطق یادشده برای شناسایی و دستگیری یا از بین بردن افراد مسلح باقی مانده همچنان ادامه دارد و نیرو‌های امنیتی و نهاد‌های انتظامی پاکستان در چارچوب طرح «عزم استحکام» به عملیات ضدتروریستی خود ادامه خواهند داد.

در بخش پایانی این بیانیه، ارتش پاکستان با اشاره به افزایش فعالیت گروه‌های مسلح در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان از سال ۲۰۲۱، اعلام کرد این دو ایالت همچنان کانون اصلی ناامنی در این کشور هستند.

بر اساس گزارش مرکز مطالعات و تحقیقات امنیتی پاکستان (CRSS) درباره سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۹۶ درصد تلفات ناشی از خشونت در این کشور در دو ایالت خیبرپختونخوا و بلوچستان ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، ۴۷۵ نفر، معادل بیش از ۶۱ درصد کل تلفات، در خیبرپختونخوا و ۲۶۵ نفر، معادل ۳۴ درصد در بلوچستان جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین خیبرپختونخوا با ثبت ۱۵۱ مورد خشونت آمیز، بیشترین شمار حوادث را به خود اختصاص داده و پس از آن بلوچستان با ۹۴ مورد در رتبه بعدی قرار گرفته است.