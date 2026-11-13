معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: مرز شلمچه با تردد روزانه بیش از ۲۰ هزار مسافر پرترددترین مرز مسافری و تجاری در کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: مرز بین المللی شلمچه به‌صورت شبانه‌روزی در حوزه‌های مسافری و تجاری فعال است و روزانه بیش از ۲۰ هزار نفر از پایانه مسافری آن تردد می‌کنند.

او افزود: در بخش مسافری، گیت‌های گذرنامه فعال هستند و تردد مسافران به‌صورت روان در حال انجام است.

حیاتی با اشاره به وضعیت بخش تجاری مرز گفت: با توجه به اعلام ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه و پیاز، تعدادی از کامیون‌ها بدون توجه به این محدودیت‌ها به مرز مراجعه کرده‌اند که این موضوع موجب ازدحام و کندی روند صادرات سایر محصولات شده است.

او ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ریزی برای بازگرداندن این کامیون‌ها به عمق کشور در حال انجام است و هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی برای تسهیل خروج کامیون‌ها از مرز صورت گرفته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از برنامه انتقال تشریفات گمرکی به پارکینگ بزرگ اربعین خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و به دستور استاندار خوزستان، این پارکینگ از هفته آینده در اختیار بخش تجاری قرار می‌گیرد و تشریفات گمرکی در آن انجام خواهد شد.

حیاتی افزود: با اجرای این طرح، کامیون‌ها به‌صورت نوبتی به سمت دروازه خروجی مرز هدایت می‌شوند تا از تجمع خودرو‌های سنگین در محدوده تجاری و ایجاد ازدحام جلوگیری شود.

او تأکید کرد: مرز شلمچه در حال حاضر به‌صورت ۲۴ ساعته در بخش‌های مسافری و تجاری فعال است و تردد مسافران و فعالیت‌های صادراتی در جریان است.