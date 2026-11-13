مردم یاسوج در پیاده روی حرم تا حرم، هم‌قدم با پیکر شهدای خوشنام، عشق و وفاداری خود را به خاندان عصمت و طهارت به نمایش گذاشتند.

ور گسترده مردم و تشییع پیکر مطهر شهدای خوشنام برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد پیاده‌روی حرم تا حرم در یاسوج، امروز در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با حض

مراسم عزاداری و دسته روی حرم تا حرم و تشییع سه شهید گمنام از صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم قدرشناس و شهید پرور یاسوج از بارگاه مطهر امامزاده عبدالله به سمت خیابان فردوسی، بلوار مطهری و میدان جهاد ادامه دارد و آیین نهایی در آستان مقدس امامزاده مختار (ع) برگزار می‌شود.

سه شهید خوشنام در ایام فاطمیه دوم در نواحی و شهرستان‌های مختلف مورد استقبال پرشور و آکنده از تجلیل مردم ولایت‌مدار استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفتند.

مراسم شب وداع با این شهدای گرانقدر، دیشب پنجشنبه ۲۱ آبان‌ برگزار شد.

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: پس از مراسم تشییع پیکر یکی از شهدا در یادمان منطقه جبری شهرستان مارگون به خاک سپرده می‌شود.