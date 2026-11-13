کاروان «اهالی بهشت» پس از گذر از ۱۱ شهر و سه بخش این شهرستان وارد شهر فلاورجان شد و با استقبال پرشور و باشکوه مردم ولایت‌مدار این خطه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیکر مطهر این شهدای گمنام در آیینی معنوی از میدان نماز تا میدان آزادی فلاورجان تشییع شد.

‌شهرستان فلاورجان در طول سال‌های دفاع مقدس و حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام، کارنامه درخشانی از ایثار را به ثبت رسانده‌اند؛ به‌طوری‌که تنها در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ۲۱ شهید گران‌قدر تقدیم میهن اسلامی کرده‌اند.