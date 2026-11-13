کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بیشینه سرعت باد در خلیج فارس، در فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان، تا حدود ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج تا ۲ متر خواهد رسید.

افزایش سرعت باد و امواج ۲ متری دریا در سواحل جنوبی کیش و لاوان

افزایش سرعت باد و امواج ۲ متری دریا در سواحل جنوبی کیش و لاوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز دریا تحت تأثیر وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال‌غربی تا جنوب‌غربی مواج خواهد بود.

او افزود: دریا به‌ویژه خلیج فارس و دریای عمان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال‌غربی تا جنوب‌غربی مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی از تردد خودداری و تدابیر لازم در بنادر استان، به‌ویژه بنادر غربی، در نظر گرفته شود و کشتی‌های تجاری از تردد به استان‌های بوشهر و خوزستان نیز خودداری کنند.

حمزه نژاد، تصریح کرد: وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال‌غربی و مواج بودن دریا تا بعدازظهر یکشنبه ۲۴ آبان در خلیج فارس تداوم خواهد داشت.

او افزود: آسمان استان صاف و در برخی نقاط، از جمله مناطق شمالی استان و جنوب تنگه هرمز، کمی ابری پیش‌بینی و از نظر دمایی، در چند روز آینده نوسان ۱ تا ۳ درجه ای دما انتظار می‌رود.