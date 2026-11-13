به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، وقوع حریق در منزل مسکونی انتهای خیابان شهدا به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله نیرو‌های ایستگاه ۱۴۰ به فرماندهی داوود پوراحسان با خودروی اطفای حریق ۱۴۱ و خودروی نجات ۱۴۳ به محل اعزام شدند. با توجه به محبوس بودن مالک در داخل ساختمان، آتش‌نشانان پس از حضور در محل، درب منزل را باز کرده و به فرد محبوس دسترسی پیدا کردند. هم‌زمان عملیات اطفای حریق نیز آغاز شد. پس از مهار آتش‌سوزی، نیرو‌های عملیاتی محل را ایمن‌سازی کرده و از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کردند. فرد مصدوم برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد. در پایان، محل حادثه به عوامل انتظامی تحویل و عملیات به اتمام رسید. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک به شهروندان توصیه می‌کند در صورت مشاهده حریق، ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند و از ورود به محیط‌های پرخطر خودداری کنند.