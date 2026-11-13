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آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در انتهای خیابان شهدا در اراک رخ داد که منجر به محبوس شدن مالک خانه شد. آتشنشانان ایستگاه ۱۴۰ با حضور سریع، فرد محبوس را نجات دادند و آتش را مهار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، وقوع حریق در منزل مسکونی انتهای خیابان شهدا به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله نیروهای ایستگاه ۱۴۰ به فرماندهی داوود پوراحسان با خودروی اطفای حریق ۱۴۱ و خودروی نجات ۱۴۳ به محل اعزام شدند. با توجه به محبوس بودن مالک در داخل ساختمان، آتشنشانان پس از حضور در محل، درب منزل را باز کرده و به فرد محبوس دسترسی پیدا کردند. همزمان عملیات اطفای حریق نیز آغاز شد. پس از مهار آتشسوزی، نیروهای عملیاتی محل را ایمنسازی کرده و از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کردند. فرد مصدوم برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد. در پایان، محل حادثه به عوامل انتظامی تحویل و عملیات به اتمام رسید. سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک به شهروندان توصیه میکند در صورت مشاهده حریق، ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند و از ورود به محیطهای پرخطر خودداری کنند.