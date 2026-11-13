\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0634\u0645\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0628\u0627\u0632\u0648\u06cc \u0645\u062e\u0635\u0648\u0635 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u062f\u0631\u0633:https:\/\/ble.ir\/nahal\u06f3\u06f1\u06f3bot\u00a0\u0627\u0632 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0622\u0646 \u0645\u0637\u0644\u0639 \u0648 \u0628\u0627 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0646\u0647\u0627\u0644 \u0648 \u067e\u0644\u0627\u06a9 \u06cc\u0627\u062f\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0644\u062e\u0648\u0627\u0647 \u0634\u0645\u0627\u060c \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647\u200c\u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0648 \u06cc\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0627\u0646\u200c\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06a9\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0628\u06a9\u0627\u0631\u06cc\u062f.