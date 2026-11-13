مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و کنترل در شهرستان پارس‌آباد موفق به کشف ادوات زنده‌گیری ۱۰ قطعه پرنده «سهره طلایی» و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل روز پنجشنبه گفت: در جریان گشت‌های نظارتی در شهرستان پارس‌آباد، ۲ مورد زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان از نوع «سهره طلایی» شناسایی شد.

هاشم میرزانژاد ادامه داد: در این عملیات، یک متهم از محل تخلف گریخت و رشته‌تور‌های هوایی و قفس‌های نگهداری و تجهیزاتی نظیر تور سالیک، فوکه، فشنگ و لاشه یک پرنده کشف و ضبط شد.

وی افزود: پرونده متخلفان برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشابه با شماره ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند.