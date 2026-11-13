مردم ولایت‌مدار ساری در مراسمی همزمان با تجمعات شبانه، با شهید مهدی محمدزاده و شهدای خوشنام فاطمی وداع کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مراسم وداع مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار ساری با شهید مهدی محمدزاده به همراه شهدای خوشنام فاطمی در میدان امام حسین (ع) و همزمان با تجمعات شبانه مردم ساری برگزار شد.

در این مراسم معنوی، مردم ولایت‌مدار ساری به همراه مادر و خانواده شهید محمدزاده، با همشهری عزیز خود وداع کردند.

بسیجی شهید مهدی محمدزاده، مرد جهاد و مقاومت، در منطقه سیریک در جنوب کشور به شهادت رسید.

حضور گسترده مردم در این مراسم نشان داد که یاد و خاطره شهدا همواره در دل مردم این دیار زنده است.