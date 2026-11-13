

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مراسم تشییع شهدا امروز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) دقایقی پیش با حضور اقشار مختلف مردم از کهف الشهدا آغاز شده است و تا میدان اجتماعات شهید رئیسی ادامه دارد.

امروز بعد از مراسم تشییع و وداع با شهدای گمنام، نماز جمعه در میدان اجتماعات شهید رئیسی و با حضور شهدا برگزار می‌شود و بعداز نماز جمعه مراسم تدفین یک شهید در دادگستری بیرجند برگزار می‌شود و دو شهید هم برای مراسم تشییع و وداع به شهرستان قاین منتقل و روز یکشنبه یک شهید در قاین به خاک سپرده خواهد شد.

پیکر مطهر ۶ شهید گمنام از شنبه ۱۶ آبان وارد استان شده است.

پیکر دو شهید در بیرجند و قائنات به خاک سپرده می‌شوند و پیکر چهار شهید دیگر به تهران بازخواهند گشت.