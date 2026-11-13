آغاز تشییع شهدای گمنام در بیرجند
مراسم تشییع و وداع با ۶ شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) دقایقی پیش در بیرجند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ مراسم تشییع شهدا امروز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) دقایقی پیش با حضور اقشار مختلف مردم از کهف الشهدا آغاز شده است و تا میدان اجتماعات شهید رئیسی ادامه دارد.
امروز بعد از مراسم تشییع و وداع با شهدای گمنام، نماز جمعه در میدان اجتماعات شهید رئیسی و با حضور شهدا برگزار میشود و بعداز نماز جمعه مراسم تدفین یک شهید در دادگستری بیرجند برگزار میشود و دو شهید هم برای مراسم تشییع و وداع به شهرستان قاین منتقل و روز یکشنبه یک شهید در قاین به خاک سپرده خواهد شد.
پیکر مطهر ۶ شهید گمنام از شنبه ۱۶ آبان وارد استان شده است.
پیکر دو شهید در بیرجند و قائنات به خاک سپرده میشوند و پیکر چهار شهید دیگر به تهران بازخواهند گشت.