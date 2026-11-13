مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فکری و خلاقیت نسل زد از تقویت مشارکت جوانان استان در شناسایی مسائل اجتماعی و ارائه راهکار‌های متناسب با نیاز‌های جامعه به عنوان یکی از الزامات توسعه اجتماعی اجتماع محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، پروانه رضاقلیزاده روز پنجشنبه در نشست گروه نسل زد مجمع مشورتی شهرستان سرعین اظهار کرد: گذار از رویکرد‌های صرفاً اداری و از بالا به پایین به الگو‌های مشارکتی ضروری بوده و نیازسنجی میدانی، شناسایی اولویت‌های اجتماعی و احصای مطالبات و ظرفیت‌های محلات و مدارس از محور‌های برنامه‌ریزی مؤثر است.

وی افزود: اصلاح الگوی مصرف، ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و ارائه ایده‌های خلاقانه از زمینه‌های نقش‌آفرینی نسل جدید است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل همچنین گروه نسل زد مجمع مشورتی شهرستان سرعین را بستری برای ارتباط دوسویه جوانان و دستگاه‌های اجرایی دانست و بر پیگیری نظام‌مند مطالبات و تبدیل پیشنهاد‌های جوانان به برنامه‌های عملیاتی تاکید کرد.

در پایان این نشست احکام مسئول و دبیر مجمع مشورتی نسل زد شهرستان سرعین اهدا شد.