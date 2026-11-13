مراسم تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس، امروز با حضور مردم انقلابی و خداجو‌ی شیراز در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز فارس، مراسم تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس در شیراز در حال برگزاری است.

مردم شیراز امروز و در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور در میدان شهدا، پیکرهای مطهر جمعی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس را تا حرم مطهر شاهچراغ تشییع می کنند.

پیکر‌های پاک دو شهید گمنام بعد از ظهر امروز جمعه ۲۲ آبان در بوستان شهدا در دارالرحمه شیراز و شهر مبارک آباد شهرستان قیروکارزین به خاک سپرده می‌شوند.

پیکر‌های پاک ۵ شهید گمنام هم در ۵ نقطه استان فارس دو آذر و همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام البنین سلام اله علیها به خاک سپرده خواهد شد.

پیکر‌های مطهر ۱۳ تن از این شهدای گمنام هم پس از پایان آیین تشییع در شیراز، ،امروز به تهران بازگردانده می شوند.