خبرگزاری ملی لبنان از حمله هوایی و توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب این کشور خبر داد.

حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان

حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های حولا، حداثا، زوطر شرقی، برعشیت و میفدون را آماج حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حمله‌ای هوایی و شدید، اطراف شهرک حولا در منطقه مرجعیون در جهت وادی السلوقی را هدف قرار دادند.

همزمان، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک حداثا در شهرستان بنت جبیل را گلوله‌باران کرد.

خبرگزاری ملی لبنان اضافه کرد: اطراف شهرک زوطر شرقی نیز هدف حملات متمرکز توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

این خبرگزاری همچنین گزارش داد که مناطق جبل «القصیر» و «المعبور» در اطراف شهرک برعشیت در شهرستان بنت جبیل زیر آتش سنگین توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک میفدون را نیز هدف حملات خود قرار داد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوز‌های نظامی به جنوب لبنان، بار‌ها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.