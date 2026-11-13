جانشین استاندار در قرارگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی قم از تأمین سوخت دوم مورد نیاز واحد‌های صنعتی استان خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده برای توزیع هدفمند سوخت جایگزین، صنایع مجهز به تجهیزات دوگانه‌سوز می‌توانند در شرایط محدودیت احتمالی گاز، بدون وقفه به فعالیت و تولید ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هادی روشن، جانشین استاندار در قرارگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی قم در جلسه بررسی وضعیت تأمین و توزیع سوخت دوم واحد‌های صنعتی، تجاری و صنفی استان با اشاره به ضرورت پایداری فعالیت واحد‌های تولیدی افزود: میزان سوخت مورد نیاز صنایع بر اساس نوع فعالیت و میزان مصرف آنها تعیین می‌شود و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان نیز برنامه‌ریزی لازم را برای تأمین و توزیع مناسب سوخت دوم انجام داده است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی صنایع برای استفاده از سوخت جایگزین تصریح کرد: واحد‌های صنعتی باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تجهیز تأسیسات و خطوط تولید خود به سامانه دوگانه‌سوز اقدام کنند تا در صورت بروز محدودیت در تأمین سوخت اصلی، روند تولید با وقفه مواجه نشود.

جانشین استاندار در قرارگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی قم همچنین از تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت از چرخه مصرف خبر داد و گفت: راهکار‌های کنترلی لازم در این زمینه اتخاذ شده و عملکرد واحد‌های صنعتی با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های نظارتی استان به‌صورت ویژه پایش می‌شود.

در همین راستا، روز گذشته نیز جلسه مدیران انرژی دستگاه‌های اجرایی استان قم با محوریت مدیریت مصرف انرژی و بررسی راهکار‌های کاهش ناترازی گاز و سوخت برگزار شد و بر ضرورت فرهنگ‌سازی و ترویج الگو‌های صحیح مصرف انرژی، به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی تأکید شد.

استان قم دارای هفت شهرک صنعتی و پنج ناحیه صنعتی است و بیش از ۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فعالیت می‌کنند؛ ظرفیتی که تداوم تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز آن، نقش مهمی در حفظ تولید، اشتغال و تأمین نیاز بازار دارد.