مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها با حضور جمعی از ایرانیان و علاقه‌مندان به اهل‌بیت عصمت و طهارت، در رایزنی فرهنگی ایران در کوالالامپور برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها با حضور جمعی از ایرانیان و علاقه‌مندان به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) در رایزنی فرهنگی ایران در کوالالامپور برگزار شد.

این مراسم با اقامه نماز جماعت و قرائت دعای کمیل آغاز شد و در ادامه، حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی، در سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه اهل‌بیت (ع) به‌عنوان مفسران حقیقی قرآن کریم، حضرت زهرا (س) را الگویی برجسته در طهارت، بندگی، ایثار و خدمت به قرآن دانست و گفت: شناخت عمیق معارف قرآن و عمل به آموزه‌های آن، با پیروی از سیره اهل‌بیت (ع) پیوندی ناگسستنی دارد.

رایزن فرهنگی ایران در مالزی با اشاره به آیه تطهیر در سوره احزاب، پاکی و طهارت اهل‌بیت را از ویژگی‌های برجسته این خاندان برشمرد و تأکید کرد: پاکی واقعی تنها به دوری از گناه محدود نمی‌شود، بلکه در رعایت حقوق مردم، حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تضییع حقوق دیگران نیز جلوه‌گر است.

وی همچنین با استناد به آیات سوره انسان درباره اطعام نیازمندان، داستان ایثار حضرت فاطمه زهرا (س)، امیرالمؤمنین علی (ع) و فرزندانشان را نمونه‌ای کم‌نظیر از مقدم داشتن دیگران بر خویشتن دانست و گفت: خدمت به قرآن تنها به قرائت و حفظ آیات محدود نیست، بلکه عمل به آموزه‌های آن، دستگیری از نیازمندان و فداکاری در راه خدا را نیز شامل می‌شود.

رایزن فرهنگی ایران در ادامه، با تأکید بر اهمیت انفاق در زمان حیات، اخلاص در عمل و پرهیز از جلب رضایت دیگران به بهای نادیده گرفتن رضایت خداوند، حضرت زهرا (س) را الگویی برای بندگی، ایثار، کرامت انسانی و رفتار قرآنی معرفی کرد.

وی در پایان تأکید کرد: خادم واقعی قرآن کسی است که اخلاق، رفتار، ایثار و اخلاص او نیز قرآنی باشد و آموزه‌های قرآن را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری کند.

در پایان این مراسم، مداحان اهل‌بیت (ع) در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها به مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی پرداختند.