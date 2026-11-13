وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه وظیفه داریم با توجه به محدودیت‌ها از مصارف غیرمتعارف انرژی خودداری و با قبول واقعیت‌ها در نحوه استفاده انرژی تجدید نظر کنیم و دولت نیز تلاش می‌کند در فصل زمستان تا حد امکان از تعطیلی واحد‌های تولیدی و اشتغال‌زا جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، احمد میدری روز پنجشنبه در اردبیل افزود: کارفرمایان در شرایط کنونی نسبت به قطعی گاز و برق دغدغه دارند و باید قبول کنیم که خاموش کردن هر چراغ اضافی و رعایت الگوی مصرف در واقع کمک به اشتغال، کارآفرینی و تولید است.

وی با دعوت مردم به صرفه جویی در مصرف برق و گاز اظهار کرد: اصلاح الگو و مدیریت مصرف انرژی به معنای مصرف نکردن و کاهش رفاه جامعه نیست بلکه هدف، صحیح مصرف نمودن و استفاده منطقی و خردمندانه از گاز و انرژی الکتریکی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر مصرف بهینه انرژی ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز شخصا با رعایت الگوی مصرف، تلاش می‌کند این فرهنگ را در مجموعه دولت ترویج کند.

میدری گفت: شخص رئیس جمهور حتی اتاق خود را به یک واحد کوچکتر انتقال داد و در منزل نیز صرفه جویی می‌کند تا با همکاری عمومی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین، سریع‌ترین و در دسترس‌ترین راه‌های برون‌رفت از ناترازی تولید و مصرف انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف است و خوشبختانه این رویکرد در سال‌های اخیر از قالب شعار خارج و به فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: با اینکه با اقدامات انجام‌شده، شرایط نسبت به گذشته تا اندازه‌ای بهبود یافته و قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی و صنعتی به حداقل رسیده، اما اگر همت جمعی باشد، زمستان امسال نیز بدون اعمال خاموشی و قطعی گاز سپری خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر چهارشنبه برای بازدید و بررسی طرح‌های اجرایی و حضور در جلسه شورای اداری شهرستان‌های گرمی و خلخال و شورای اشتغال وارد استان اردبیل شده است.