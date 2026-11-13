مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از اجرای یک فقره حکم قطعی قضایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستا‌های مارکده، یاسه‌چاه و چم جنگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان، از تداوم اقدامات قانونی و نظارتی برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و صیانت از اراضی زراعی و باغی این شهرستان خبر داد.

مصطفی کبیری، گفت: برای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تخریب بستر تولید محصولات کشاورزی، روز ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، یک فقره حکم قطعی قضایی و ۱۰ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون در سطح شهرستان سامان اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، مجموعاً ۹۵۰ مترمربع از اراضی کشاورزی که به‌صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار گرفته بود، با اجرای احکام و اقدامات قانونی مربوطه آزادسازی شد.

کبیری گفت: این عملیات در روستا‌های مارکده، یاسه‌چاه و چم جنگل و با هدف بازگرداندن اراضی به چرخه تولید و جلوگیری از تداوم ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به اجرا درآمد.

وی گفت: این اقدام با هماهنگی و همکاری دادستان شهرستان سامان، نیروی انتظامی شهرستان، سرهنگ باقری از یگان حفاظت امور اراضی استان و با همراهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد که نشان‌دهنده عزم و همکاری مجموعه دستگاه‌های مسئول در برخورد با تخلفات حوزه اراضی کشاورزی است.