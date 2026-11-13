شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به ایجاد شهرک الگو در محدوده بافت‌های فرسوده، گفت: در این خصوص برای محله آگاهی که آگاهی شاپور در آن واقع شده جلساتی را برگزار کردیم. مشاور را انتخاب و قرارداد بستیم و این محله که حدود ۸.۳ هکتار است به عنوان محله الگو شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی قمی در تشریح جزییات بیشتر این طرح افزود: در این طرح قرار است فضای نظامی و بخش مربوط به پلیس را جدا کنیم و ساختمان آنها را بسازیم و در جنوب آن محله ساختمان‌های بلند مرتبه ساخته می‌شود در حالی که تا پیش از این در منطقه ۱۱ ساختمان بلند مرتبه نداشتیم.

وی ادامه داد: ۸ تا ۱۰ تا برج در آن ساخته می‌شود و تعدادی از آن برای پلیس و تعدادی هم برای شهروندان در نظر گرفته خواهد شد در واقع به صورت پازلی پیش خواهیم رفت؛ یعنی ابتدا محدوده کنارش را اسکان می‌دهیم و بعد به ترتیب جلو می‌رویم.

قمی با بیان اینکه کار‌های مشاور و طراحی انجام شده و دو جلسه با فرماندهی تهران بزرگ داشتیم و نامه نگاری‌ها انجام و طرح هم اعلام شده و در حال بررسی است، تصریح کرد: نیاز به تایید فراجا دارد تا این پادگان ۸ هکتاری را برای تبدیل به محله الگو به شهرداری تحویل دهند. البته این کار از طرف معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز در حال پیگیری است.

شهردار منطقه ۱۱ همچنین در خصوص اجرای طرح‌های موضوعی و موضعی بر اساس بازنگری در طرح تفصیلی در این منطقه اظهار کرد: در خیابان‌های کارگر و قزوین این طرح‌ها را داشتیم. در خیابان مخصوص نیز با توجه به بافت و مغازه‌های موجود در آن، پهنه این خیابان را از *R (مسکونی) به *M (مختلط) تغییر خواهیم داد. همچنین در خیابان نوفل‌لوشاتو با توجه به وجود کافه‌ها و رستوران‌ها به دنبال تغییر پهنه در این محدوده هستیم.

وی بیان داشت: پهنه R یا "مسکونی" در نقشه‌های مخصوص شهرداری تهران مشخص شده و مناطق به‌خصوصی از شهر را شامل می‌شود که مجوز ساخت‌وساز فقط برای کاربری مسکونی با تراکم مشخص صادر می‌شود.

شهردار منطقه ۱۱ گفت: پهنه M یا "مختلط"، مناطقی از تهران را شامل می‌شود که در آنها، شهرداری اجازه ساخت‌وساز‌های توام یعنی کاربری مسکونی و تجاری را با هم می‌دهد.