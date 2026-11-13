شبکه‌های تهران، چهار و دو سیما، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، با پخش ویژه‌برنامه‌هایی به تبیین سیره زندگی حضرت زهرا (س)، تبیین جایگاه رفیع آن حضرت، ترویج فرهنگ ایثار و نقش‌آفرینی بانوان در شرایط کنونی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه تهران، برنامه «تا نیایش» را در ۱۰ قسمت، هر روز ساعت ۱۲:۱۵ به صورت زنده و با حضور کارشناسان فرهنگی و مذهبی پخش می کند. این برنامه به بررسی سیره و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و تبیین جایگاه بلند ایشان اختصاص خواهد داشت.

همچنین ویژه‌برنامه «کوچه» تا ۲۴ آبان، هر شب ساعت ۲۱ پخش می‌شود. ویژه‌برنامه «قرار» هم ساعت ۱۵ به تبیین الگوی نقش‌آفرینی زن در حوزه‌های تربیتی و اجتماعی می‌پردازد.

در گروه تهران و شهروندی، برنامه «تهران ۲۰» هم ساعت ۲۰:۰۰ به صورت زنده میزبان کارشناسان مذهبی و کنشگران بانوان است تا ضمن تبیین نقش اجتماعی آنان در ایام فاطمیه، جلوه‌های همدلی و مسئولیت اجتماعی را منعکس کند. برنامه‌های «گزارش ۵» و «درشهر» نیز در ۴ قسمت، در ساعت‌های ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰ و ۲۳:۵۰ با پخش گزارش‌های میدانی از هیئت‌ها و مراسم‌های عزاداری، به معرفی کنش‌های داوطلبانه و خدمات‌رسانی در حاشیه این مراسم می‌پردازند.

مجموعه «شاید برای شما هم...» از ۱۶ آبان به مدت دو هفته، هر روز ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

شبکه چهار هم در شهادت بانوی دو عالم ویژه برنامه هایی را پخش می کند.

«سوره»، مجله علوم انسانی شبکه چهار، در مناسبت ایام فاطمیه، از یکشنبه ۱۷ آبان از ساعت ۲۳ گفت‌و‌گو‌هایی ویژه شهادت بانوی دوعالم حضرت زهرا سلام الله علیها پخش می کند. در این مجموعه ۶ قسمتی شبیر فیروزیان میزبان حجت الاسلام و المسلمین علی امین‌رستمی بوده و گفت‌و‌گو‌هایی با موضوع «تطورات اجتماعی و سیاسی در دوران ائمه معصومین علیهم السلام» انجام می دهد.

همچنین مستند «آئینه‌ای برای خورشید»: کاری از جمشید ابرازی، نگاهی دارد به تعزیه به عنوان نمایشی دیرین در ایران زمین که در قالب عزا و بیان غم واندوه از یک داستان اجرا می‌شود. تعزیه‌های مربوط به رحلت پیامبر اکرم (ص) واحوالات حضرت فاطمه (س) واتفاقات ناگواری که برای ایشان وخانواده مکرمشان تاشهادت روی داده است از بخش‌های تعزیه خوانی این برنامه است. این مستند امروز ساعت ۱۸ پخش می شود.

فیلم سینمایی ایرانی «استشهادی برای خدا»، نیز امروز ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌شود. یک سینمایی ایرانی محصول سال ۱۳۸۶ به کارگردانی علیرضا امینی وبازی جمشید هاشم‌پور، محسن تنابنده و احمد مهران‌فر است. داستان این فیلم درباره آقای فتحی، راهبان قدیمی قطاراست که در روز‌های پایانی زندگی اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود بازمی‌گردد تا از مردمی که با گفتن حرف و حدیث‌هایی سبب سوءظن وی نسبت به همسرش بوده‌اند و موجب فرار او از روستا شده بودند، حلالیت بگیرد.

مستند «بی بی جلیله» دربارهٔ‌ام البنین کرمان بانو بی بی جلیله مادر شهید ان گرانقدر دوران دفاع مقدس، شهید محمدحسن ومحمدحسین ومحمدعباس سیف الدینی ونوه گرامی اش محسن برهانی است که از سربازان شهید سردار حاج قاسم سلیمانی بوده‌اند. این مستند مروری دارد برزندگی این مادر صبور واسوه اخلاق وادب و عاشق اهل بیت علیم السلام است. در این مستند شاهد دیدار ایشان با شهید حاج قاسم سلیمانی و متشریف فرمایی رهبر شهید به خانه بی بی جلیله و ملاقات با او خواهیم بود. این مستند امروز ساعت ۲۰ پخش می شود.

همچنین در برنامه «چند دقیقه برای تفکر» این هفته، یکی از سخنرانی‌های استاد رحیم پور ازغدی را که درباره سیره و شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها است، پخش می‌شود. این برنامه امروز ساعت ۱۶ پخش می شود.

شبکه دو هم به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با مجموعه‌ای از سخنرانی، برنامه نمایشی، ویژه‌برنامه و مستند، میزبان مخاطبان است.

مجموعه نمایشی «مادران» از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌، هر شب ساعت ۲۱:۱۵ به جای مجموعه های همیشگی پخش می شود و داستان زنانی را روایت می‌کند که با صبر، استقامت و امید، انسجام خانواده را در برابر دشواری‌ها حفظ می‌کنند.

سخنرانی استاد قنبریان تا شنبه ۲۳ آبان، ساعت ۱۵:۱۵ از این شبکه پخش می شود.

ویژه‌برنامه «حسینیه امام خمینی (ره)» روایتی از مراسم عزاداری ایام فاطمیه در سال گذشته است، مراسمی که آخرین حضور رهبر شهید انقلاب در آیین سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) به شمار می‌رود. این مراسم با حضور چهره‌های کشوری از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و با نوای حاج محمود کریمی برگزار شد. این برنامه امروز حوالی ساعت ۱۹:۴۵ پخش می‌شود.

برنامه «زمانه» هم به‌صورت ویژه به ایام شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد. این برنامه امروز ساعت ۲۲:۱۵ پخش می شود.