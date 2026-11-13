به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌ غربی در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ غربی، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش سرانه کتاب‌خوانی را از شاخص‌های توسعه فرهنگی جامعه دانست و گفت: هفته کتاب فرصت مناسبی برای بازنگری در شیوه‌های ترویج مطالعه و استفاده از روش‌های نوین برای جذب مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان است.

وی با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی کاهش علاقه نوجوانان به کتاب‌خوانی افزود: استفاده از ظرفیت آموزش‌وپرورش، دهیاری‌ها، فضای مجازی، نمایشگاه‌های کتاب و برنامه‌های فرهنگی باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

مقابلی همچنین بر بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها برای نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه و معرفی گسترده‌تر خدمات کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد.

در این جلسه، بیش از ۸۰۰ برنامه کتاب‌محور برای هفته کتاب با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی استان به تصویب رسید.

اطلاع‌رسانی طرح عضویت سراسری رایگان و مادام‌العمر در کتابخانه‌های عمومی، ارائه خدمات کاملا رایگان به دهک‌های درآمدی یک تا سه، راه‌اندازی کتابخانه‌های روستایی و سیار در برخی شهرستان‌ها و تداوم پرداخت سهم نیم‌درصدی کتابخانه‌ها از سوی شهرداری‌ها از دیگر مصوبات این جلسه بود.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.