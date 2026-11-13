آسمان قم امروز جمعه ۲۲ آبان، صاف تا کمی ابری و همراه با غبارآلودگی خواهد بود؛ شرایط جوی پایداری که با وزش باد و نوسان دمای شبانه‌روزی همراه است.

هوای قم امروز صاف و غبارآلود؛ دمای هوا به ۱۷ درجه می‌رسد

هوای قم امروز صاف و غبارآلود؛ دمای هوا به ۱۷ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان قم، بیشینه دمای هوا امروز به ۱۷ درجه و کمینه آن به ۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

سرعت وزش باد در استان نیز بین ۳ تا ۸ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده و جهت وزش آن از شرق به غرب خواهد بود.

همچنین بررسی الگو‌های پیش‌بینی هواشناسی بین‌المللی از تداوم شرایط نسبتاً پایدار جوی و نبود بارندگی قابل‌توجه در قم حکایت دارد.