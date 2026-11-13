نماینده ولی‌فقیه در مازندران در اجتماع خونخواهان امام شهید و یادواره ۵۹ شهید در هچیرود چالوس گفت: ملت پرچم خونخواهی را پایین نکشیده و انتقام واقعی، برچیده شدن بساط ظلم و استکبار است.

انتقام واقعی خون رهبر شهید، برچیده شدن بساط ظلم و استکبار است

انتقام واقعی خون رهبر شهید، برچیده شدن بساط ظلم و استکبار است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران در اجتماع خونخواهان امام شهید و یادواره ۵۹ شهید در هچیرود چالوس گفت: ملت پرچم خونخواهی را پایین نکشیده و انتقام واقعی خون رهبر شهید، برچیده شدن بساط ظلم و استکبار و پایان سیطره آمریکا بر منطقه است.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با اشاره به ضرورت شناخت و پیروی از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، سه حوزه معرفت، عواطف و محبت و رفتار و عمل را از وظایف مسلمانان در قبال آن حضرت برشمرد.

وی ارتقای آگاهی درباره شأن و منزلت حضرت زهرا (س)، تقویت محبت به خاندان پیامبر (ص) و پایبندی به واجبات الهی و دوری از محرمات را از مهم‌ترین ابعاد این وظایف دانست.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت افزود: مردم نیز با حضور در تجمعات و راهپیمایی‌ها به ندای آن حضرت در دفاع از ولایت لبیک گفتند و دشمنان را مات و مبهوت کردند.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با تأکید بر تداوم حضور مردم در صحنه گفت: ملت خیابان و میدان را رها نکرده و پرچم خونخواهی را پایین نکشیده است.

وی همچنین با اشاره به خونخواهی رهبر شهید افزود: انتقام واقعی فقط به معنای کشتن ترامپ یا نتانیاهو نیست، بلکه برچیده شدن بساط ظلم و استکبار، پایان سیطره آمریکا بر منطقه و برچیده شدن رژیم صهیونیستی است.