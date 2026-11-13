پیکر مطهر جمعی از شهدای گمنام ، امروز و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام االه علیها در شیراز تشییع شدند.

تشییع پیکر شهدای گمنام ، امروز و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام االه علیها در شیراز

تشییع پیکر شهدای گمنام ، امروز و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام االه علیها در شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر مطهر جمعی از شهدای گمنام ، امروز و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام االه علیها در شیراز تشییع شدند.

پیکر‌های مطهر شهدای گمنام ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه ، امروز جمعه ۲۲ آبان از میدان شهدا به سمت حرم شاهچراغ تشییع شدند.

پیکر‌های پاک دو شهید گمنام بعد از ظهر امروز جمعه ۲۲ آبان در بوستان شهدا در دارالرحمه شیراز و شهر مبارک آباد شهرستان قیروکارزین به خاک سپرده می شوند.

پیکر‌های پاک ۵ شهید گمنام هم در ۵ نقطه استان فارس دو آذر و همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام البنین سلام اله علیها به خاک سپرده خواهد شد.

مراسم وداع با پیکر‌های مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس دیشب پس از نماز مغرب و عشا در حرم‌های مطهر شاهچراغ، سید علا الدین حسین، علی بن حمزه علیهم السلام و میدان امام حسین، میدان معلم، میدان اول شهر صدرا و کانون رهپویان وصال برگزار شد.