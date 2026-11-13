معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد: عملیات اجرایی پروژه ریلی سرخس- چشمه‌ثریا به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جبارعلی ذاکری در نشست مشترک با شورای هماهنگی مدیران وزارت راه و شهرسازی در استان با تأکید بر اهمیت راهبردی محور ریلی سرخس به چشمه‌ثریا، از پیگیری ویژه این طرح در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: با تصویب اجرای این طرح در شورای عالی اقتصاد، به‌زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود.

وی اظهار کرد: پروژه ریلی سرخس به چشمه‌ثریا از طرح‌های راهبردی صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور به شمار می‌رود و وزارت راه و شهرسازی مراحل اجرایی شدن این پروژه را به‌صورت ویژه دنبال می‌کند و با توجه به تصویب اجرای آن در شورای عالی اقتصاد، امیدواریم در آینده نزدیک عملیات اجرایی این طرح مهم آغاز شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرای پروژه‌های زیرساختی آذربایجان شرقی، همچنین تأکید کرد: مشکلات موجود در روند اجرای طرح‌های این استان به وزیر راه و شهرسازی گزارش می‌شود تا دستورات لازم برای تسهیل امور و تسریع در اجرای پروژه‌ها صادر شود.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت ملی و بین‌المللی پروژه‌های زیرساختی حوزه راه و راه‌آهن استان گفت: تکمیل کلان‌پروژه ریلی خاوران- تبریز- چشمه‌ثریا یک ضرورت راهبردی برای کشور است و باید متناسب با جایگاه ملی و فراملی این طرح، روند اجرای آن شتاب بگیرد.

بهرام سرمست با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های زیرساختی آذربایجان شرقی و شمال‌غرب کشور فراتر از نیاز‌های منطقه‌ای بوده و کارکرد ملی و بین‌المللی دارند، افزود: راه‌آهن خاوران- تبریز- چشمه‌ثریا در قالب محور ریلی سرخس به چشمه‌ثریا، نقش مهمی در توسعه صنعت حمل‌ونقل ریلی و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

وی تسریع در اجرای مسیر ریلی خاوران به تبریز و ادامه آن تا چشمه‌ثریا را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی این پروژه زیرساختی در آینده نزدیک آغاز شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های راه‌آهن آذربایجان برای توسعه حمل‌ونقل مسافری و حومه‌ای شد و اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه استفاده بیشتر مردم از قطار در سفر‌های بین‌شهری استان، به‌ویژه در مسیر تبریز، صوفیان و جلفا فراهم شود.

محور ریلی خاوران- تبریز- مرند- چشمه‌ثریا به طول حدود ۳۲۴ کیلومتر، یکی از طرح‌های راهبردی توسعه شبکه ریلی کشور و حلقه اتصال ایران به شبکه ریلی ترکیه و مسیر‌های منتهی به اروپاست.

این طرح شامل تکمیل اتصال ایستگاه خاوران به ایستگاه راه‌آهن تبریز، بهسازی و دوخطه‌کردن مسیر تبریز- مرند و احداث ادامه مسیر تا مرز چشمه‌ثریا بوده و برای اجرای فاز نخست آن حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

بر اساس مشخصات اعلام‌شده، اجرای طرح در سه مرحله شامل احداث و دوخطه‌کردن مسیر، برقی‌سازی و استقرار سامانه‌های سیگنالینگ و تأمین ناوگان ریلی دنبال می‌شود.

همچنین سرعت طراحی‌شده برای قطار‌های باری ۱۱۰ کیلومتر و قطار‌های مسافری ۱۶۰ کیلومتر در ساعت است. پیش‌بینی احداث حدود ۹ کیلومتر تونل در ابتدای مسیر و یک تونل پنج تا ۶ کیلومتری در محدوده یام و مرند از دیگر ویژگی‌های فنی این پروژه است.