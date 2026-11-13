ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) در مناطق مختلف روسیه، از جمله مسکو، سن‌پترزبورگ و جمهوری‌های مسلمان‌نشین جنوب این کشور برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، همزمان با ایام شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) ده‌ها تن از شیعیان ساکن پایتخت روسیه با حضور در مسجد خاتم‌الانبیاء (ص)، مسجد شیعیان، حسینیه حضرت فاطمه زهرا (س) و حسینیه مرکز اسلامی مسکو، در سوگ شهادت دخت نبی مکرم اسلام عزاداری کردند.

در سن‌پترزبورگ و شهر شیعه‌نشین دربند نیز ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره با مجموعه‌ای از برنامه‌های معنوی و فرهنگی، حال و هوایی دیگر پیدا کرد.

این برنامه‌ها به همت حاج وقار، عالم دینی و خادم اهل‌بیت در سن پترزبورگ، و با همراهی نهاد‌های دینی و فرهنگی جمهوری داغستان برگزار شد و دل‌های شیفتگان اهل‌بیت علیهم‌السلام را در شهر‌های مختلف روسیه به هم پیوند داد.

یکی از جلوه‌های زیبای این ایام، ارسال پرچم‌های متبرک حرم کریمه اهل‌بیت، حضرت معصومه سلام‌الله‌علی‌ها به استان‌های داغستان، سن پترزبورگ و اوفا بود.

این پرچم‌ها به نمادی از تبرک و پیوند معنوی حرم اهل‌بیت با شیعیان ایران و روسیه است.

ویژه برنامه‌های ایام سوگواری حضرت زهرا (س) با سخنرانی‌های مذهبی، مداحی و سینه‌زنی در راستای تببین سیره و فضایل بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها بر پا شد.

همچنین در راستای رساندن پیام فاطمیه به مخاطبان آذری‌زبان روسیه، دو نماهنگ ویژه تولید و منتشر شد.

در این آثار، «رمضان فرمانوف» مداح روسی و «هادی کاظمی» مداح ایرانی هنرنمایی کردند و با بهره‌گیری از مضامین معنوی و نوحه‌های فاطمیه، پلی فرهنگی میان مداحی ایرانی و شیعیان آذری‌زبان روسیه برقرار کردند، که با استقبالی گرم و گسترده روبه‌رو شد.