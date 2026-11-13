به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مراسم تشییع متمرکز ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در اصفهان، صبح امروز هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و در حالی که شهر غرق در ماتم ایام فاطمیه است، از میدان بزرگمهر آغاز شد.

این مراسم هم‌زمان با سراسر کشور برگزار می‌شود و کاروان شهدای گمنام پس از حرکت از میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان، سپس برای اقامه نماز به مصلای بزرگ امام خمینی (ره) منتقل می‌شود.

پیکر این ۲۰ شهید گمنام دفاع مقدس از ۱۲ آبان‌ماه میهمان استان اصفهان بود و در این مدت، پس از استقبال در حرم حضرت زینبیه (س)، در بیش از ۲ هزار برنامه فرهنگی و مذهبی، ۴۶۰ مدرسه و ۷۵ دانشگاه حضور یافتند؛ حضوری که فرصتی برای پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت فراهم کرد.

از مجموع ۲۰ شهید میهمان استان اصفهان، ۱۰ شهید با سنین ۱۷ تا ۳۶ سال که در کربلای ۴ و شلمچه تفحص شده‌اند، پس از پایان مراسم به تهران بازگردانده می‌شوند.

۱۰ شهید دیگر نیز با سنین ۱۷ تا ۲۶ سال که در عملیات‌های کربلای ۵، رمضان، والفجر ۸، خیبر، والفجر ۳ و تک دشمن به شهادت رسیده‌اند، در نقاط مختلف استان اصفهان به خاک سپرده خواهند شد.

تشییع شهدای گمنام در ایام فاطمیه، امسال نیز به صحنه‌ای از تجدید میثاق مردم با آرمان‌های شهدا و ولایت تبدیل شده است؛ صحنه‌ای که در آن، سوگ فاطمی با یاد شهدای دفاع مقدس در هم می‌آمیزد و پیوند عمیق امت با ولایت و فرهنگ مقاومت را بار دیگر به نمایش می‌گذارد.