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مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران به بازدید از ۶۰ هزار واحد صنفی در قالب طرح رفع سد معبر خبر داد و گفت: واحدهای متخلف در صورت بیتوجهی به اخطارها و تداوم تخلف، با اقدامات قانونی از جمله تعطیلی یا پلمب مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی عزیزی از تداوم اجرای شیوهنامه رفع سد معبر اصناف در مناطق ۲۲گانه پایتخت خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف صیانت از حقوق عمومی، آزادسازی معابر و تسهیل تردد شهروندان اجرا میشود.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰ هزار واحد صنفی در تهران افزود: برخی واحدها، از جمله اغذیهفروشیها، جگرکیها و تعدادی از سوپرمارکتها، با قرار دادن کالا، صندلی و تجهیزات خارج از محدوده مجاز فعالیت خود، بخشی از پیادهروها و معابر عمومی را اشغال میکنند که این وضعیت موجب اختلال در تردد و نارضایتی شهروندان میشود.
عزیزی با بیان اینکه شیوهنامه اجرایی رفع سد معبر اصناف در ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده است، گفت: در ۲۲ شهریورماه نیز بر ساماندهی وضعیت سد معبر و صیانت از حقوق عمومی در مناطق ۲۲گانه تأکید شد. بر همین اساس بازدید از واحدهای صنفی، شناسایی تخلفات، ابلاغ تذکر و اخطار و پیگیری رفع سد معبر در دستور کار نیروهای اجرایی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران با تشریح آمار اجرای طرح اظهار کرد: از ۱۴ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵، تعداد ۴۷ هزار و ۵۴۲ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفتند که در ۱۸ هزار و ۷۳۰ مورد، سد معبر شناسایی شد. همچنین در این مدت، ۱۳ هزار و ۳۹۴ مورد تذکر و اخطار به ثبت رسید.
وی افزود: در مجموع، بازدید از بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی در جریان اجرای این برنامه گزارش شده است و آمار تفکیکی بازدیدها، موارد شناساییشده سد معبر و اخطارهای صادرشده در گزارشهای عملکرد شرکت ثبت میشود.
عزیزی درباره مراحل برخورد با واحدهای متخلف توضیح داد: در مرحله نخست، اخطار کتبی برای رفع سد معبر به واحد صنفی ابلاغ میشود. اگر تخلف ظرف سه روز برطرف نشود، اخطار دوم صادر خواهد شد و در صورت ادامه تخلف طی سه روز بعد، اقدامات قانونی بعدی در دستور کار قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: در صورت تداوم تخلف پس از طی مراحل اخطار از ظرفیت قانونی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها استفاده میشود که متناسب با شرایط و نوع تخلف میتواند به تعطیلی یا پلمب واحد صنفی و اعمال سایر ضمانتهای اجرایی منجر شود.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران با اشاره به همکاری برخی اصناف در اجرای طرح گفت: تعدادی از واحدهای صنفی پس از دریافت تذکر، وسایل خود را جمعآوری کرده و به محدوده مجاز فعالیت بازگشتهاند؛ با این حال، اصلاح موقت وضعیت مانع پیگیری مجدد تخلف در صورت تکرار نخواهد بود. ازاینرو، بازدیدها و بررسی وضعیت معابر بهصورت مستمر ادامه دارد.
عزیزی تأکید کرد: اجرای این شیوهنامه با هدف محدود کردن فعالیت قانونی کسبوکارها انجام نمیشود، بلکه هدف آن جلوگیری از اشغال فضای عمومی و حفظ حق شهروندان برای استفاده آزادانه از پیادهروها و معابر است. این روند تا تحقق نظم پایدار شهری و رعایت ضوابط از سوی واحدهای صنفی ادامه خواهد داشت.