امروز و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صحن و سرای حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام غرق در عزا و ماتم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صحن و سرای حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام غرق در عزا و ماتم است. زائران و مجاورانم این حرم مطهر خود را به این بارگاه ملکوتی می رسانند و به پیشگاه امین ولایت تسلیت و تعزیت می گویند.

مراسم دهه دوم فاطمیه در این حرم مطهر از یک هفته گذشته آغاز شده و دیشب هم مراسم سخرانی ، عزاداری ، مرثیه سرایی و لاله گردانی با حضور دوستداران خاندان عصمت و طهارت و با حضور مردم شیراز در شبستان امام خمینی این حرم مطهر برگزار شد.

دیشب و در شب شهادت مظلومانه بانوی دوعالَم، مراسم سوگواری همراه با آیین وداع با پیکر‌های مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس هشت ساله، با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر در شبستان امام خمینی (قدس سره) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین باقی‌زاده، به ایراد سخن پرداخت و حاج محمود گرجی، در رثای شهادت سیدة نساء العالمین مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی کرد.

امروز هم مراسم عزاداری در این حرم مطهر آغاز شده و امشب هم خادمان این بارگاه ملکوتی در شب شام غربیان شهادت بانوی دو عالم با برگزاری مراسم لاله گردانی به عزاداری می پردارند. این مراسم پس از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.