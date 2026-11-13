آئین تشییع پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور مردم و مسئولان از مقابل دانشگاه تهران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ از مقابل درب دانشگاه تهران تا معراج شهدا در تهران تشییع شد.

آئین تشییع پیکر ۲۴۰ شهید گمنام، از ساعت ۸ صبح در مراکز استان‌ها و ۱۱۰ شهید از مقابل دانشگاه تهران، برگزار شد.

انتقال پیکر‌های ۲۴۰ شهید گمنام به استان‌های مختلف از دوازدهم آبان‌ماه آغاز شده و این شهدا به‌تدریج به استان‌ها منتقل شده‌اند.

مردم در سراسر کشور نیز با شکوه و عظمت از پیکر‌های مطهر این شهدا استقبال می‌کنند.

امسال تلاش شده است مراسم تشییع پیکر‌های مطهر شهدا تا پیش از اذان ظهر به پایان برسد و تلاش بر این است که حداکثر تا ساعت ۱۱:۳۰ کاروان شهدا به مقصد برسند تا مردم بتوانند در نماز جمعه‌ای که به یاد شهدای گمنام و حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود، شرکت کنند.

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