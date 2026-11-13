خیران شهر بهمن شهرستان آباده همزمان با ایام فاطمیه، صد بسته معیشتی را به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بین نیازمندان توزیع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسین نعمت الهی مسئول موسسه خیریه فاطمیه شهر بهمن آباده افزود: به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این موسسه با جمع آوری کمک‌های مردمی و خیران، ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان به نیازمندان اهدا کردند.

این اقلام شامل برنج، گوشت، مرغ و ماکارونی است که بین ۷۰ خانوار بی بضاعت شهر بهمن توزیع شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.