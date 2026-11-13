لاله‌های فاطمی در آغوش خرم‌آبادی‌ها،بدرقه‌ای باشکوه با حضور مردم ولایی و شهید پرور لرستان برای شهدایی که پای ولایت و وطن ایستادند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛همزمان با سالرورز شهادت حضرت فاطمه زهزا سلام الله علیها،کاروان لاله های فاطمی به شهر خرم آباد رسید؛قهرمانان گمنامی که روزی با رمز و سربند «یا زهرا» در دوران هشت سال دفاع مقدس با حماسه آفرینی پای ولایت و وطن ایستادند و امروز مردم ولایی ،شهیدپرور و قدرشناس لرستان پیکر مطهر دو شهید گمنام را بر دوش خود همراهی می کنند.

مظلومیت مادر پهلو شکسته با قبر بی نشان و غربت شهدای گمنام این روزها روایتی است از ایثار،گذشت و جانفشانی، روایتی که مردم ولایتمدار و با بصیرت ایران اسلامی سالهاست با عشق و ادای دین در عرصه های مختلف از تمامیت ارضی این مرز و بوم دفاع می کنند.





