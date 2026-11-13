همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) مؤسسه بین‌المللی مشکات، نوزدهمین نماهنگ خود با عنوان یا فاطمه را در مسکو برای مخاطبان و مسلمانان آذری‌زبان در کشور‌های قفقاز جنوبی، ترکیه و روسیه رونمایی کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) مؤسسه بین‌المللی مشکات، نوزدهمین نماهنگ خود با عنوان «یا فاطمه» را برای مخاطبان و مسلمانان آذری‌زبان در کشور‌های قفقاز جنوبی، ترکیه و روسیه رونمایی کرد.

این طرح در چارچوب دیپلماسی عمومی و با هدف تبیین معارف فاطمی و انتقال مفاهیم اهل‌بیت (ع) از طریق هنر و نماد‌های دینی به مخاطب تولید شده است.

این اثر آیینی که نوزدهمین تولید مؤسسه بین‌المللی مشکات طی دو سال گذشته به شمار می‌رود، با استقبال گسترده شیعیان آذری‌زبان در حوزه قفقاز، ترکیه و روسیه مواجه شده است. نماهنگ «یا فاطمه» با بهره‌گیری از اشعار آیینی و ساختار‌های تصویری فاخر، گامی نوین در استفاده از هنر چندرسانه‌ای برای گسترش معارف دینی محسوب می‌شود و می‌کوشد پیام حضرت زهرا (س) را به زبانی فراگیر و هنری به مخاطبان بین‌المللی منتقل کند.

مداحی این نماهنگ بر عهده هادی کاظمی از ایران بوده و تهیه‌کنندگی اثر را دکتر عارف عبداللهی و مشاوره پروژه را مهندس رامندی بر عهده داشته‌اند.