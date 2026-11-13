به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «اشک هور» به کارگردانی «مهدی جعفری»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش . می شود.

داستان این فیلم برشی از زندگی شهید علی هاشمی است و آخرین ساعات زندگی وی در جزیره مجنون را نشان می‌دهد. در کنار آن، فیلم توجه ویژه‌ای به مادر شهید و احوالات وی دارد. مادر شهید هاشمی با نام ننه علی شناخته می‌شد. او سال‌ها پس از مفقود شدن فرزندش در انتظار بازگشت او بود و در هیاهوی آژیر خطر دوران جنگ و صدای گوش‌خراش ضدهوایی‌ها، آرام روی سکوی جلوی در خانه به انتظار بازگشت پسرش از جبهه می‌نشست و ...

رویا افشار، رضا ثامری، میثم رازفر، تورج الوند، ساره رشیدی و شبنم گودرزی در فیلم سینمایی «اشک هور» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: می‌می (خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سال‌های دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستا‌های اطراف کرمانشاه زندگی می‌کند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند، اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند. می‌می شیلان که در دنیا هیچ کس را به جز کارو ندارد با این کار شدیدا مخالفت است. کارو در مسابقات انتخابی شرکت کرده و موفق به راهیابی به تیم ملی نوجوانان می‌شود و می‌می شیلان به شهر می‌رود تا برای او هدیه‌ای بخرد، اما وقتی به روستا باز می‌گردد، متوجه می‌شود که کارو خود را در کامیونی که برای کمک به جبهه‌ها قاطر جا به جا می‌کرده، مخفی کرده و به جبهه رفته است و..

مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «رویای رسیدن» به کارگردانی «ساهرول گیبران»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی انس باگوس، کریسنو بوسا و ایجی فدلی، درباره سافیرا دختری است که در خانواده‌ای فقیر در دامنه کوه گونونگ کیدول در اندونزی زندگی می‌کند. مادر و پدر سافیرا با تلاش و کوشش فراوان سعی دارند که از طریق تحصیل و کسب دانش زندگی متفاوتی را برای او بسازند. پدر هر روز با سختی‌های زیاد سافیرا را به مدرسه می‌برد تا او از درس هایش جا نماند. بر اثر یک حادثه، پدر می‌میرد و مادر با تلاش مضاعف سعی می‌کند تا راه پدر را ادامه دهد و سافیرا را با تمامی سختی‌ها به مدارج عالی از دانش و تخصص در زمینه کیهان شناسی برساند. سافیرا قدر این زحمات را خوب می‌داند و لحظه‌ای دست از تلاش برنمی دارد. او در حین تحصیل آرام آرام با دین اسلام آشنا شده و محجبه می‌شود و ...

فیلم تلویزیونی «جان لیلی» به کارگردانی «کرامت پور شهسواری»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: ننه آقا، پیرزن مهربان و دوست‌داشتنی است که محبوبیت زیادی در بین اهالی روستا دارد و مدتی می‌شود که از یحیی، تنها پسر مرزبان خود، خبری ندارد. در این شرایط، موسی دوست صمیمی و هم‌رزم یحیی خبر می‌آورد که او شهید شده و پیکرش در دست اشرار مانده است. اهالی می‌کوشند مانع رسیدن این خبر به ننه‌آقا شوند، زیرا معتقدند پیرزن که در جوانی شوهر خود را در دفاع مقدس از دست داده است، توان تحمل این غم را ندارد، اما در همین زمان ننه آقا سر می‌رسد. او که مدتی است الزایمر گرفته است دوست یحیی موسی را به جای او اشتباه می‌گیرد. موسی هم از این فرصت استفاده می‌کند و به خواسته اهالی روستا تن می‌دهد و ...

بهادر زمانی، امین ایمانی و فریده دریامج در فیلم تلویزیونی «جان لیلی» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «صیاد» به کارگردانی «جواد افشار»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

داستان این فیلم برشی از زندگی و فعالیت‌های نظامی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فرمانده برجسته نیروی زمینی ارتش در دوران جنگ ایران و عراق را روایت می‌کند. در اوج جنگ و تنش‌های سیاسی او با بحران‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است و باید میان مسئولیت‌های سنگین نظامی و فشار‌های سیاسی موجود، تصمیم‌های حیاتی بگیرد و ...

علی سرابی، هومن برق‌نورد، مارال بنی‌آدم و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «صیاد» هنرنمایی کرده‌اند.

یلم سینمایی «استشهادی برای خدا» به کارگردانی «علی رضا امینی»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: فتحی پس از ۲۰ سال به روستای خود بازگشته تا از مردم و همسرش حلالیت بطلبد. ۲۰ سال پیش نرگس همسر فتحی به دلیل ریزش بهمن، به‌اجبار چند روزی را در کوهستان همراه با دو سرباز سپری کرده و این موضوع باعث شده تا اهالی روستا تهمت‌های ناروایی به او نسبت دهند. فتحی که تحمل تهمت‌زنی‌های مردم را نداشت، پس از به‌آتش‌کشیدن مزارع روستائیان همسر خود را ترک کرده و از روستا می‌رود. اکنون پس از این مدت طولانی و در حالی که نشانه‌های مرگ را لمس کرده به روستا باز می‌گردد تا از مردم و نرگس حلالیت بطلبد. شیخ علی‌محمد روحانی و رحمت گورکن روستا به او خبر می‌دهند که نرگس سال‌هاست در بالاترین نقطه کوه، جایی که کمتر انسانی تاب‌وتوان رفتن به آنجا را دارد، به‌تنهایی زندگی می‌کند . ..

جمشید هاشم پور، محسن تنابنده و احمد مهران فر در فیلم سینمایی «استشهادی برای خدا» ایفای نقش کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «قلب خورشید» به کارگردانی «احمد علمدار»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: پهلوان پیرمراد سیستان که پهلوان اول شهر بوده و دوال پهلوانی سی سال نزد او بوده قصد می‌کند که یک جانشین از بین جوانان شهر برگزیند در مسابقه‌ای که برپا می‌شود ۷ نفر انتخاب می‌گردند. پیرمراد می‌گوید که هر کس یاقوت درشتی که وسط دوال پهلوانی را به سیستان برگرداند پهلوان اول است و می‌گوید که یاقوت دست یکی از دوستانش مهریار است. ۷ جوان حرکت می‌کنند و بعد از طی طریق بسیار و درگیری‌های فراوانی که در مسیر حرکتشان است هر بار یکی از آنها به راه سرنوشت خویش می‌رود در نهایت اصلان و بهرام به قلعه‌ای که یاقوت آنجاست می‌رسند. بهرام ابتدا یاقوت را می‌بیند و اصلان را صدا می‌زند ولی اصلان می‌خواهد بهرام را با چاقو بزند و یاقوت را می‌برد که در چاه افتاده و غریبه‌ای قصد دارد که یاقوت را بدزدد که ...

فیلم سینمایی جدید «جناب سروان» به کارگردانی «سورش تریوینی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی انیل کاپور، رادیکا مادان و سورابه شوکلا؛ داستان آرجون موریا، یک سروان بازنشسته ارتش هند است که پس از مرگ همسرش با دخترش شیاما زندگی می‌کند. او که سال‌ها در ارتش خدمت کرده، هنوز با خاطرات و روحیه نظامی گذشته‌اش زندگی می‌کند. آرجون در محل زندگی خود با یک شبکه قدرتمند استخراج غیرقانونی شن روبه‌رو می‌شود. رهبر این شبکه، بابلی زنی در زندان و برادر خشن او، پرینس، هستند. آنها با تهدید و خشونت مردم منطقه را تحت فشار قرار می‌دهند. پس از مرگ یک کودک در ارتباط با فعالیت‌های این شبکه، آرجون تصمیم می‌گیرد در برابر این باند مخوف بایستد ولی ...

فیلم سینمایی «تخم مرغ» به کارگردانی «سمیح کاپلان‌اغلو»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی نجات ایشلر و سعادت آکسوی خواهیم دید: یوسف، شاعری است که از مرگ مادرش، زهرا، باخبر می‌شود، پس از سال‌ها به زادگاهش، شهر تیره بازمی‌گردد؛ شهری که مدت‌ها به آن سفر نکرده بود. در خانه مادرش، دختر جوانی به نام آیلا، دخترخاله‌اش، در انتظار اوست. یوسف از وجود آیلا که پنج سال با مادرش زندگی کرده، بی‌خبر بوده است. آیلا به یوسف می‌گوید که مادرش، زهرا، پیش از مرگ عهد کرده بود پس از درگذشتش گوسفندی را برای قربانی نذر کند و از یوسف می‌خواهد که به وصیت مادر عمل کند. یوسف به‌تدریج در خاطرات خانه غرق می‌شود و با حال‌وهوای شهر، ساکنان آن و فضا‌هایی که گویی ارواح گذشته در آن حضور دارند، همراه می‌شود. یوسف و آیلا برای برگزاری مراسم قربانی مذهبی، به سوی آرامگاه یکی از اولیای دین که چند ساعت با آنجا فاصله دارد، حرکت می‌کنند. اما وقتی به محل می‌رسند ...

فیلم سینمایی «مرا به خانه برگردان» به کارگردانی «سیونگ وو کیم»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی بک جو هی، جین هی باک و جونگ آئری؛ درباره مادر دلسوزی به نام جونگ یئون است که شش سال پس از مفقودی پسرش همچنان امید خود را از دست نداده است؛ حتی پس از آن که تصادف تکان‌دهنده شوهرش نیز به غم و اندوه او افزود. وی با این‌که در سوگ است و در یاس و ناامیدی از دست‌رفته‌هایش غرق شده، اما همچنان تسلیم نشده است؛ و درست زمانی که به نظر می‌رسد همه چیز بیهوده است، مادر از وجود پسری در منطقه‌ای خارج از شهر و بین مردمان ماهی‌گیر باخبر می‌شود که ظاهرا به پسر گم‌شده او شباهت دارد، اما ...

فیلم تلویزیونی «سرخ به رنگ عقیق» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره پیرزنی است به نام ننه عقیق که سال هاست که پسرش بهروز مفقودالاثر است و حالا که می‌خواهند جسدش را بیاورند به جنوب بازگشته است. او به خانه زهره و همسرش مسعود رفته است. زهره نامزد بهروز بوده که پس از اینکه بهروز مفقود شده با مسعود ازدواج کرده و یک دختر به نام تارا دارند. مسعود به دنبال یک عکس از بهروز است که روی سنگ قبرش حک نمایند ولی بهروز هیچ عکسی ندارد. ننه عقیق و تارا به هر کجا که فکر می‌کنند عکسی از بهروز موجود باشد مثل مدرسه اش و یا یک رزمنده که از بچه‌های جبهه عکس می‌گرفته سر می‌زنند ولی ...

رابعه مدنی، علی دهکردی، شیوا ابراهیمی، گیلدا ویشکی و میثم راشدی در فیلم تلویزیونی «سرخ به رنگ عقیق» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بن و جودی» به کارگردانی «آنگا دویماس ساسونگکو»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چیکو جریکو، ریو دیوانتو و هانا مالاسان خواهیم دید: بن و جودی دو دوست صمیمی هستند که در روستا‌های اندونزی زندگی می‌کنند. عده‌ای قاچاقچی چوب که به یک شرکت وابسته هستند می‌خواهند مردم را از خانه هایشان بیرون کنند ولی مردم راضی نیستند. بن به همراه آقای مین جز انجمن کشاورزان هستند. بن توسط قاچاقچیان ربوده می‌شود و جودی به دنبال اوست که آقای مین او را راهنمایی می‌کند. ولی جودی هم ربوده شده و با عده‌ای در اردوگاهی در جنگل که بن هم آنجاست زندانی می‌شود. مردی به نام حمید آنها را راهنمایی می‌کند که فرار کنند و خودشان را به دهکده آنها برسانند. بن و جودی به دهکده می‌رسند و با دختران حمید و چند نفر از روستائیان برای نجات افراد اردوگاه برمی گردند و ...

فیلم سینمایی «آخرین شناسایی» به کارگردانی «علی شاه حاتمی»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: عده‌ای از بسیجیان تخریب چی بعد از باز کردن معبر بر انجام عملیات در اثر بمباران به شهادت می‌رسند و از این میان تنها دو نفر باقی می‌مانند تا کار را یک سره کنند. از طرفی حضور نیرو‌ها و تجمع آن‌ها در یک نقطه باعث بیماری و فشار روانی بسیاری می‌شود. در این میان دو تن از تخریب چی‌ها به خاک دشمن نفوذ می‌کنند و ...

فرزین اژدری، پیمان شریعتی، غلامرضا علی اکبری، محمدرضا ایرانمنش، شهرام پوراسد و رضا قومی در فیلم سینمایی «آخرین شناسایی» ایفای نقش کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی «بامبی ۲» به کارگردانی «برایان پیمنتال»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

داستان از این قرار است که بامبی بعد از این که مادرش توسط شکارچیان کشته شد متوجه می‌شود شاهزاده است و پسر رهبر گله‌ی گوزن‌هاست. رهبر گله تا بهار مجبور است از او مراقبت کند و بعد او را به گوزن دیگری بسپارد. یک روز بامبی در خواب مادرش را می‌بیند. او که نمی‌داند صدای مادرش فریب شکارچیان است به سمت صدا می‌رود و سگ‌های شکاری به او حمله می‌کنند. در این زمان پدرش او را نجات می‌دهد، اما او را دیگر با خودش جایی نمی‌برد. بامبی که از این موضوع ناراحت می‌شود با کمک دوستانش تصمیم می‌گیرد شجاعتش را به پدرش نشان دهد، اما موفق نمی‌شود تا زمانی‌که برونو را می‌بیند. برونو بچه گوزن خودخواهی است که به بامبی از سر حسادت توهین می‌کند، بامبی با او درگیر می‌شود و شجاعانه با او برخورد می‌کند. پدر او را تحسین می‌کند. بعد از آن بامبی تمام تلاش خود را می‌کند برای این که توانایی‌های خود را بیشتر کند و با پدرش همراه باشد. پدر بامبی به او درس‌های زیادی می‌دهد و بامبی تلاش می‌کند تا مثل پدرش شجاع باشد، اما ...

فیلم تلویزیونی «نذر بی بی» به کارگردانی «محمد کریمی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم داستان دو پهلوان را به تصویر می‌کشد که در گذشته رفاقت نزدیکی داشته‌اند، به دلایل مالی دچار اختلاف می‌شوند. اهالی محله که اهل زورخانه و مرام پهلوانی هستند برای آشتی دادن آنها تلاش می‌کنند و اتفاقاتی رخ می‌دهد که زندگی این دو دوست قدیمی را برای همیشه تغییر می‌دهد. پسر خلافکار یکی از آنها که علت فوت پدرش را بی معرفتی رفیق پدرش می‌داند قصد دارد جلوی برپایی نذر سالانه آنها را بگیرد، اما جمعی از نوجوانان محل بالاخره نذر را به جا می‌آورند و ...

جلیل فرجاد، مهرداد ضیایی، مهری آل آقا، حمید کریمی، ابوالفضل بیات، احمدرضا جعفری، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو، جواد زیتونی، سیدرضا حسینی و عباس بابایی در فیلم تلویزیونی «نذر بی بی» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «چشمان آبی زهرا» به کارگردانی «علی درخشی»، ساعت ۱۰:۱۵ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

خلاصه داستان فیلم از این قرار است که: یکی از مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی که فرزندی با ناهنجاری‌های ظاهری و ژنتیکی بسیار دارد؛ برای جابه‌جایی اعضای بدن فرزندش تلاش می‌کند. او گروهی را مأمور کرده تا به بهانه شیوع نوعی بیماری چشمی و معاینه کودکانِ اردوگاه‌های فلسطینیان، فرد مناسبی را یافته و چشمانش را به فرزند او پیوند بزنند. آنها زهرا را به بهانه درمان با خود می‌برند تا با بی فروغ کردن چشم‌های زیبای او ...

جهانبخش سلطانی، حسین معلومی، جمشید جهانزاده، سومیتا حسام، علیرضا نجف زاده و آتوسا رجبی در فیلم تلویزیونی «چشمان آبی زهرا» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند، اما ...

ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق در فیلم سینمایی «خدای جنگ» به ایفای نقش پرداخته‌اند.