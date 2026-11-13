معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از برنامه‌ریزی برای احداث ۴ مجموعه ورزشی بزرگ‌مقیاس در نقاط مختلف پایتخت خبر داد و گفت: مناطق ۴، ۱۸ و ۱۹ و پارک آزادگان به‌عنوان ۴ محدوده پیشنهادی برای احداث این مجموعه‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نصرالله آبادیان با اشاره به برنامه شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی پایتخت اظهار کرد: در حال تدوین ظرفیت‌های موردنیاز برای احداث مجموعه‌های ورزشی بزرگ‌مقیاس و متناسب با سازمان فضایی شهر تهران هستیم. این رویکرد در راستای تحقق چشم‌انداز طرح جامع تهران دنبال می‌شود؛ طرحی که بر تبدیل تهران به یکی از سه شهر برتر غرب آسیا تأکید دارد و در پیوست چهارم آن نیز تکالیف مرتبط با این هدف مشخص شده است.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام‌شده، چهار محدوده در شرق، جنوب و جنوب شرق تهران برای استقرار این مجموعه‌ها مدنظر قرار گرفته است. در شرق تهران، محدوده منطقه ۴، در جنوب پایتخت مناطق ۱۸ و ۱۹ و در جنوب شرق نیز پارک آزادگان به‌عنوان نقاط پیشنهادی شناسایی شده‌اند.



معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مطالعات اولیه این طرح در حال انجام است، تصریح کرد: در محدوده شرق تهران، فاز مطالعات به پایان رسیده و پروژه در مرحله ورود به فاز طراحی اولیه قرار دارد. سایر محدوده‌ها نیز در چارچوب مطالعات و برنامه‌ریزی‌های مرتبط بررسی خواهند شد.

آبادیان ادامه داد: نهایی‌سازی این برنامه مستلزم هماهنگی با نهاد‌های قانون‌گذار به‌ویژه اعضای شورای اسلامی شهر تهران است. امیدواریم با پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز در بودجه‌های سنواتی شهرداری، حمایت دولت و همچنین مشارکت بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری، زمینه ایجاد این ظرفیت‌های ورزشی در سطح شهر فراهم شود.