در شورای اقامه نماز و مهدویت بر تکمیل نماز خانه مدارس و مجتمع‌های بین راهی تاکید شد.

نشست شورای اقامه نماز و مهدویت؛ تأکید بر تکمیل نمازخانه مدارس و مجتمع‌های بین‌راهی

نشست شورای اقامه نماز و مهدویت؛ تأکید بر تکمیل نمازخانه مدارس و مجتمع‌های بین‌راهی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این نشست، اعضای شورای اقامه نماز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود درباره این فریضه الهی و راهکار‌های ترویج و تعمیق فرهنگ نماز در سطح جامعه پرداختند.

هم‌اکنون ۲۸ مجتمع خدمات رفاهی در حال ساخت است که در طراحی و ساخت آنها، نمازخانه نیز پیش‌بینی شده است.

آموزش ائمه جماعت شهرستان‌ها از دیگر مصوبات این نشست بود که بر اساس آن، برنامه‌ریزی لازم برای ارتقای سطح علمی و مهارتی ائمه جماعت انجام خواهد شد.