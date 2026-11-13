به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، فیلم «دختر پری‌خانم» به کارگردانی علیرضا معتمدی برنده جایزه پروانه الماسین دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا شد.

دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم اوراسیا موسوم به «پروانه الماسین» امسال در حالی برگزار شد که سینمای ایران با دو فیلم در میان نامزد‌های این رویداد حضور داشت.

«دختر پری‌خانم» به کارگردانی علیرضا معتمدی و «وعده ناهار» به کارگردانی مجید مجیدی، دو فیلم ایرانی حاضر در جشنواره امسال بودند.

در مراسم پایانی جشنواره امسال که «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه هم حضور داشت، فیلم «دختر پری‌خانم» به کارگردانی علیرضا معتمدی برنده جایزه پروانه الماسین به ارزش ۲۵۰هزار دلار شد.

سال گذشته و در نخستین دوره این جشنواره، «مجید مجیدی» کارگردان شناخته شده ایرانی، جایزه ویژه پروانه الماسین برای یک عمر تلاش در عرصه معرفی سینمای آسیا در جهان را بدست آورده بود.