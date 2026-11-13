خبرگزاری صفا در خبری فوری گزارش داد اکرم سعدی حسنین شهروند ۴۵ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم اشغالگر در شرق منطقه التفاح در شرق شهر غزه به شهادت رسید.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در همین حال به گزارش خبرنگار صفا، خودرو‌های نظامی اسرائیل شمال شرق شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را به شدت هدف قرار می‌دهند.

پایگاه فلسطین آنلان نیز در خبری فوری گزارش داد محمد ایاد الجزار جوان ۲۰ ساله فلسطینی براثر جراحت ناشی از حمله هوایی بامداد گذشته به مجتمع پزشکی ناصر شهر خان یونس به شهادت رسید.